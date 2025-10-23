Lançamento do Parque 60+ Verde marca o maior plantio em parque urbano de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, na manhã desta quinta-feira, 23/10, o projeto “Parque 60+ Verde”, no Parque Municipal do Idoso, na zona Centro-Sul. A iniciativa inédita une preservação ambiental e valorização da pessoa idosa, reforçando o eixo de Sustentabilidade e Qualidade de Vida da atual gestão.





Durante o evento, em alusão ao aniversário de 356 anos da capital, foi realizado o plantio simbólico de 356 mudas de árvores, representando cada ano da história de Manaus. A ação integra um plano mais amplo que prevê o plantio de mais de 2.000 mudas, número equivalente aos idosos matriculados no parque, tornando-se o maior plantio já realizado em um parque urbano da cidade.

O projeto estimula o protagonismo do público 60+ em práticas sustentáveis, com a adoção e o monitoramento de árvores que, no futuro, vão oferecer frutos, atrair fauna e ampliar o conforto térmico do espaço. “Cada muda plantada hoje representa um símbolo de vida, esperança e pertencimento a nossa Manaus”, afirmou o diretor-presidente da Fundação Dr. Thomas (FDT), Eduardo Lucas.

O prefeito David Almeida destacou a importância da iniciativa como parte da estratégia de arborização da cidade. “A nossa meta é transformar Manaus em referência nacional em áreas verdes. Ao envolver a pessoa idosa nesse movimento, mostramos que o envelhecimento ativo também passa pelo cuidado com a natureza e pela construção de um legado para as próximas gerações”, enfatizou.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fransuá Matos, somente em 2025 já foram implantados mais de 50 pomares urbanos em diferentes zonas da cidade. “A gestão do prefeito David Almeida avança com indicadores recordes de arborização e com o reconhecimento nacional e internacional, após a entrega do Plano de Ação Climática de Manaus, instrumento fundamental para enfrentar os desafios ambientais”, destacou.

Entre as espécies plantadas estão ipê, mogno, andiroba, ingá, jabuticaba, acerola, cacau e pitanga. Além das árvores nativas e frutíferas, foram criados quatro pomares em diferentes áreas do parque, que serão monitorados pelas equipes técnicas da FDT e da Semmas.

Participação da comunidade

Mais de 500 idosos e familiares participaram do plantio coletivo. A aposentada Maria Luzia de Araújo, de 61 anos, relatou a emoção de plantar sua primeira árvore. “Meu sentimento é de gratidão, por deixar esta lembrança maravilhosa a todos os amazonenses. Eu plantei uma seringueira, que tem uma história muito forte, e me sinto feliz por participar deste momento único”, destacou.

O “Parque 60+ Verde” reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em alinhar políticas públicas de envelhecimento ativo, preservação ambiental e qualidade de vida, criando um legado que une presente e futuro.