Lancha de turismo pega fogo durante abastecimento em Nhamundá

Por
Redação 5
-
Foto: Alan Chagas/Reprodução

Uma lancha de turismo pegou fogo ontem sexta-feira (12) enquanto era abastecida em um posto de combustível, no município de Nhamundá, interior do Amazonas. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.


Segundo a prefeitura, 10 pessoas estavam a bordo no momento do incidente. Todas eram turistas de pesca esportiva e seguiam viagem para a região do Alto Nhamundá.

A empresa responsável informou que os passageiros foram levados para um hotel e, depois, optaram por seguir com o roteiro da viagem. Em nota, a empresa ressaltou que a embarcação estava equipada com dispositivos de segurança modernos.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Fonte: g1/Amazonas

Artigo anteriorForagidos da Justiça são localizados e detidos em duas cidades do AM
Próximo artigoCoronel Menezes descarta Bolsonaro e diz que não apoia os filhos do ex-presidente

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui