Lancha de turismo pega fogo durante abastecimento em Nhamundá

Uma lancha de turismo pegou fogo ontem sexta-feira (12) enquanto era abastecida em um posto de combustível, no município de Nhamundá, interior do Amazonas. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.





Segundo a prefeitura, 10 pessoas estavam a bordo no momento do incidente. Todas eram turistas de pesca esportiva e seguiam viagem para a região do Alto Nhamundá.

A empresa responsável informou que os passageiros foram levados para um hotel e, depois, optaram por seguir com o roteiro da viagem. Em nota, a empresa ressaltou que a embarcação estava equipada com dispositivos de segurança modernos.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Fonte: g1/Amazonas