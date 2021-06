Lei que beneficia deficientes auditivos é sancionada em Itacoatiara

Nessa quarta-feira (9), foi sancionada a Lei Municipal Nº 449 de 22 de março de 2021, que assegura todas as informações e o direito de atendimento aos deficientes auditivos, por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), em todas as instituições públicas municipais de Itacoatiara.

“Estou muito feliz em conseguir cumprir essa promessa de campanha, que fiz aos surdos do nosso município. São pessoas que, durante todos esses anos, foram excluídas das políticas públicas de Itacoatiara e tenho certeza que agora vão poder ter vez e voz”, comentou Arnoud Lucas.

A partir de agora, será possível matricular os servidores públicos do município em um curso de aperfeiçoamento em Libras, para isso irão contar com o apoio de instituições e da coordenação da Secretaria de Assistência Social. A Lei teve apoio do Prefeito Mário para executar a viabilidade da Lei que ao enxergar a dificuldade dessas pessoas, abraçou a causa.