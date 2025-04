Levantamento nacional sobre professores tem participação ativa do TCE-AM

A partir desta segunda-feira (14), começa a coleta de dados do Levantamento Nacional sobre os Planos de Carreira do Magistério. A ação é coordenada pelo Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), em parceria com o Instituto Profissão Docente, e tem o apoio dos Tribunais de Contas de todo o Brasil.





No Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) se adiantou e realizou reuniões com representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), da UNDIME-AM e de 49 municípios. O objetivo foi explicar como o levantamento funciona e orientar os participantes sobre o uso da plataforma exclusiva (carreirasdocentes.inspectapp.com.br), o acesso com login individual e o envio dos documentos oficiais exigidos. Também foram disponibilizados um manual e uma lista de perguntas e respostas para ajudar no preenchimento.

Segundo Adrianne Freire, chefe do Departamento de Auditoria em Educação (Deae), o levantamento é importante porque valoriza os professores e ajuda a entender melhor como está a carreira docente no país.

Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a iniciativa representa um passo essencial para o fortalecimento das políticas educacionais.

“Esse levantamento nacional é de extrema importância pois é uma ferramenta estratégica para que os Tribunais de Contas possam, a partir de dados concretos, acompanhar e avaliar as políticas de valorização docente”, destacou a conselheira.

A coleta vai até o dia 13 de maio e será feita por meio de um questionário online com 54 perguntas, divididas em cinco temas: Plano de Cargos, Carreira e Salários; Entrada na Carreira; Remuneração; Jornada de Trabalho; e Crescimento na Carreira.

Ainda segundo Adrianne, a meta do TCE-AM é que todas as redes estaduais e municipais participem, para garantir um panorama completo da situação dos professores.

O TCE-AM também disponibiliza canais de atendimento para tirar dúvidas sobre o preenchimento. Basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (92) 3648-0980.