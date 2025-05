Líderes do Movimento Conservador apresentam o Instituto Chama do Bem da Amazônia a Alfredo Nascimento

Em Manaus, Alfredo Nascimento se reúne com Sérgio Kruke, líder do Movimento Conservador, e Apóstolo Richard Mattos e pastor Frank Nascimento, da Igreja Chama Church.

Alfredo Nascimento, presidente Estadual do PL-AM, recebeu na sexta-feira, 2 de maio, o líder do Movimento Conservador, Sérgio Kruke, e os líderes da Igreja Chama Church, Apóstolo Richard Mattos e o pastor Frank Nascimento, do Instituto Chama da Amazônia, para apresentar o trabalho que realizam.

Alfredo Nascimento figura entre os favoritos para deputado federal em 2026, assim como Sérgio Kruke para deputado estadual no Amazonas.

O Instituto Chama do Bem da Amazônia é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2009, atuante na cidade de Manaus e em alguns municípios do Amazonas. Temos como objetivo promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social, inspirando pessoas e assegurando a proteção social à família, à infância e à adolescência, além de oferecer amparo a todos que necessitam. Para isso, desenvolvemos ações nas áreas de assistência social, cultura e educação para todas as zonas da cidade de Manaus e a execução de projetos com as populações ribeirinhas. Temos como maior parceiro a Chama Church, igreja que nos inspira a continuar servindo com amor.

“Com dedicação, temos promovido iniciativas que transformam a realidade de muitas famílias e cooperam para uma sociedade mais justa e inclusiva. Nossas atividades concentram-se em áreas cruciais como educação, saúde, cultura e desenvolvimento social. Através de alianças estratégicas com organizações locais e voluntários, temos fomentado múltiplos projetos para suprir as necessidades mais urgentes da nossa população. Elaboramos diversas ações, resultado do esforço de toda a nossa equipe e da colaboração de voluntários e parceiros que confiam no poder da solidariedade. Mantemos nosso compromisso com a missão de colaborar para a edificação de um futuro melhor, com mais oportunidades e menos desigualdades. Agradecemos a todos e reconhecemos que, unidos, podemos modificar situações e motivar pessoas a edificar uma comunidade mais forte e solidária, disse Franck Nascimento (camisa Verde, foto)“, vice-presidente do Instituto.

MISSÃO: Ser agentes transformadores da sociedade, sendo luz em meio à pobreza, desigualdade e injustiça. Acolher com misericórdia e amar ao nosso próximo, seja ele criança, jovem, adulto, idoso ou estrangeiro. Para que o nosso Senhor Deus seja glorificado!

