A empresa B. C. Engenharia vai receber pouco mais de R$ 1,4 milhão da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã (a 245 quilômetros de Manaus). O despacho de homologação está publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Conforme documento, a empresa fará roçagem, poda de árvore, serviços de coletas e transportes de resíduo sólido domiciliar e serviços de coletas de entulho. O acordo foi firmado por meio de licitação.

O contrato tem a assinatura do prefeito Jander Paes.