Linhas de ônibus mudam temporariamente itinerários

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa alterações temporárias nas linhas 122, 123 e 452, por causa de interdição na alça subterrânea do complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, para aplicação da concretagem, que vai substituir os gradis.

No primeiro momento, as mudanças ocorrem nos dias 15, 16 e 17, iniciando nesta terça-feira, sempre de 21h às 5h da manhã seguinte.

Neste período, as linhas 123 e 452, no sentido bairro-Centro, seguirão direto na avenida Djalma Batista e dobram à direita na avenida Álvaro Maia, seguindo direto até fazer retorno próximo ao Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou; em seguida, dobram à direita na avenida Constantino Nery até o Terminal de Integração 1, de onde seguem o itinerário normal.

Em relação à linha 122, esta trafega pela rua João Valério e dobra à esquerda na avenida Djalma Batista, de onde segue até dobrar à direita na avenida Álvaro Maia; a linha, então, segue por esta via até entrar à direita na rua Amaral dos Santos, à esquerda na rua Vicente Torres Reis, à direita na rua Emílio Ruas até a avenida São Jorge, de onde segue o itinerário normal.

Os mesmos itinerários ocorrerão a partir de 21h do dia 18 de junho até as 5h do dia 21.