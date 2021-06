Linhas de ônibus retornam de forma gradual em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa o retorno gradual dos serviços de transporte urbano em Manaus a partir de 13h até as 19h desta segunda-feira, 7/6. A princípio, serão retomados os serviços de 34 linhas troncais e alimentadoras que irão atender diversas zonas da cidade em direção ao Centro e Terminais de Integração.

O IMMU ressalta que, conforme o andamento do retorno das atividades, novas linhas poderão entrar em operação para reforçar os serviços à população. Eventuais alterações serão amplamente divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.

Fiscais de transporte do IMMU acompanharão as operações do transporte em diversos pontos da capital.

Confira as linhas que irão operar entre 13h e 19h desta segunda-feira, 7/6: