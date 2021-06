Luizmar: cantor sertanejo desaparecido é encontrado morto em Goiânia

O cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, que fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, foi encontrado morto pela Polícia Civil nesta terça-feira, 15, em Goiânia (GO), em uma área de mata no Morro do Mendanha, a cerca de 6 km de onde ele morava.

Luizmar estava desaparecido há quatro dias.

O corpo do cantor será encaminhado ao Instituo Médico Legal (IML) para realização dos exames periciais, em busca da causa da morte.

