“Lula deu ajuda decisiva para compra da Sputnik V”, diz Temporão

Há pouco mais de três meses, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma reunião sobre aquisição de vacinas Sputnik V com Kirill Dmitriev, diretor do Fundo de Investimento Direto Russo, que financia a produção do imunizante.

A informação foi dada hoje pela jornalista Bela Megale, de O Globo, e confirmada pela coluna com um dos participantes do encontro, o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão. “Lula deu ajuda decisiva na negociação para compra da Sputnik V”, diz Temporão. (…)

O ex-ministro diz acreditar que o conceito errado decorria de falta de dados sobre o tema. “Ignoravam que a Rússia tem uma importante indústria biotecnológica”, explica.

O fundo já estava negociando com o governo do Paraná, mas o encontro com Lula deu o pontapé inicial no contato com o Consórcio Nordeste.

O petista foi convidado para a conversa, que aconteceu por videoconferência, pelo próprio Dmitriev. A sugestão foi do presidente russo, Vladimir Putin. Além de Temporão, que comandou a pasta da Saúde nos governos Lula, participaram da reunião dois outros ex-ministros da área em governos petistas, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) e Arthur Chioro.

Hoje, tanto o Consórcio Nordeste quanto o Ministério da Saúde anunciaram acordo para compra da Sputnik V. Serão 10 milhões de doses pelo governo federal e 39 milhões de doses pelo consórcio.

Fonte: DCM