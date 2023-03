Lula diz que ‘Brasil e Pernambuco’ vão cuidar de Fernando de Noronha com carinho

Estado e União assinam acordo de gestão compartilhada e encerram litígio sobre domínio da ilha que é patrimônio mundial

Após participar da assinatura do acordo de gestão compartilhada de Fernando de Noronha, em Recife, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Lula, afirmou que Brasil e Pernambuco vão cuidar com carinho da ilha.

“Agora vamos tratar de juntos, Brasil e Pernambuco, cuidar com carinho de Fernando de Noronha”, disse, em rápida declaração à imprensa.

A assinatura, no início da tarde desta quarta (22/3), em Recife (PE), põe fim a uma disputa judicial no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual a União reivindicava o domínio sobre o arquipélago, declarado Patrimônio Natural Mundial pela Unesco e área fundamental de proteção ambiental. O litígio teve início no ano passado, a partir de uma ação impetrada pelo governo anterior.

Ao homologar o acordo, o ministro Ricardo Lewandowsky, do STF, enfatizou a importância do diálogo entre os entes federativos e o poder judiciário, e a solução consensual de uma controvérsia que seria judicial. “Encerramos uma era de litígio e inauguramos uma era de diálogo e harmonia”, afirmou o ministro.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, acrescentou que o acordo vai estabelecer marcos claros para a preservação de Fernando de Noronha, para a gestão urbana e para a volta de investimentos do Estado, da União e de órgãos de proteção na ilha.

“Além de histórico, hoje é um dia simbólico porque estamos devolvendo Fernando de Noronha a Pernambuco pelas mãos de um pernambucano. Só a sua sensibilidade para nos liderar e, a partir do diálogo e conciliação, ter de fato conseguido um acordo tão importante para o meio ambiente, para a agenda federativa e de defesa do patrimônio da União”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Você conhece a Agência Brasil da EBC? Lá você encontra as últimas notícias do Brasil e do mundo, além de informações sobre políticas públicas e serviços prestados pelo Governo Federal. A Agência Brasil mantém o foco no cidadão e prima pela precisão e clareza das informações que transmite, optando sempre pelas fontes primárias. Por se tratar de uma agência pública, o conteúdo por ela disponibilizado pode ser utilizado, gratuitamente, por outras agências, TVs e rádios do Brasil e do mundo, inclusive por você!

Acesse aqui a Agência Brasil.