Lula fica de 3 a 5 pontos de vencer no primeiro turno em 2022, diz pesquisa

Dados mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com quase a metade dos votos válidos para presidente, a 3 pontos de vencer no 1º turno em 2022 e, com ampla vantagem sobre o seu opositor Bosonaro.

A mais recente pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vantagem ampla sobre o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), segundo levantamento da Genial Investimentos e Quaest para o mês de setembro.

Os dados mostram o petista com quase a metade dos votos para presidente no primeiro turno, indo para o segundo turno com Bolsonaro, e vencendo a disputa.

Em cinco cenários de primeiro turno, Lula lidera oscilando entre 44% e 47% das intenções de voto. Já Bolsonaro tem entre 25% a 26%.

Em uma virtual disputa de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista teria 55% dos votos, enquanto o atual presidente da República conquistaria 30% do eleitorado.

Terra

