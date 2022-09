Lula lidera em 14 estados e no Amazonas. Bolsonaro vence em 5 e no DF

Pesquisa Ipec dá Banho de água gelada, no inverno, no bolsonarismo: o ex-presidente Lula está à frente em todos os estados da Região Nordeste e vence em 15 estados, e nos maiores colégios eleitorais do Brasil.

O ex-presidente e candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera em 15 estados nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Ipec realizadas presencialmente nas últimas duas semanas.

Os levantamentos localizados são feitos de forma separada das pesquisas nacionais. O número foi atualizado neste sábado (3), com a pesquisa do Ipec no Pará. O balanço foi feito pelo portal UOL.

Lula está à frente em todos os nove estados no Nordeste, três no Norte (Amazonas, Tocantins e Pará), dois no Sudeste (São Paulo, Minas Gerais) e um no Sul (Rio Grande do Sul).

Jair Bolsonaro (PL) vence no Acre, em Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia, Roraima e em Santa Catarina.

Há empate técnico em seis estados: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º), o ex-presidente lidera com 45% dos votos, ante 32% de Bolsonaro.

