Lula regulamenta TV 3.0, que traz interatividade e alta qualidade para a TV aberta

O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a TV 3.0 (DTV+), nova tecnologia que promete revolucionar a TV aberta com imagens em 4K e 8K, som de cinema, interatividade e integração com a internet aproximando a experiência à dos serviços de streaming.





Com a regulamentação, emissoras podem iniciar a implantação do sistema. As transmissões começam em 2026 pelas grandes capitais, com expansão nacional prevista para até 15 anos. Durante esse tempo, haverá convivência com a atual TV digital.

Segundo o ministro das Comunicações, a transição será gradual e não exigirá troca imediata de aparelhos. Inicialmente, será necessário um conversor (“caixinha”), mas futuramente os televisores virão com a tecnologia embutida.

Principais benefícios da TV 3.0:

Imagem em ultra resolução (4K/8K)

Som imersivo

Interatividade (ex: escolher câmera em reality show ou áudio da torcida em jogos)

Integração com apps e navegação semelhante ao streaming

Publicidade e conteúdo personalizados por localização e interesse

Não é necessário internet para assistir, mas ela melhora a experiência interativa.

Líderes do setor (Globo, SBT, Record, RedeTV) destacaram que a nova TV fortalece a TV aberta, amplia o alcance e cria novas oportunidades de negócios.

Entidades como Abert e Abratel defendem políticas públicas para garantir acesso aos receptores, principalmente para a população de baixa renda.

Fonte: g1