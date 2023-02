Lula viaja nesta quinta aos EUA e terá ampla agenda social e econômica com Biden

Presidente brasileiro será recebido na Casa Branca na sexta-feira (10/2). Na pauta, dinamização da economia, questões ambientais, fortalecimento da democracia e direitos humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (9/2), para sua primeira visita ao país após voltar à Presidência da República. Ele viaja acompanhado dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), do Assessor Especial embaixador Celso Amorim, e do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Marcio Elias Rosa. Eles serão recebidos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, na sexta-feira (10/2).

A visita do Presidente Lula aos Estados Unidos, logo no início de seu mandato e a convite do presidente Biden, marca a retomada das relações entre os dois países no ano em que completam 200 anos.

Duas das maiores democracias do mundo, Brasil e Estados Unidos enfrentam desafios semelhantes ligados à radicalização política e ao discurso de ódio no espaço virtual.

Também no centro da agenda: a reativação do compromisso brasileiro com a conservação ambiental e a busca de um maior engajamento dos países desenvolvidos no cumprimento de seus compromissos de financiamento na área climática.

Na esfera econômica, busca-se a dinamização de investimentos, em particular na transição energética e geração de energia limpa, e uma maior integração das cadeias produtivas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e principal destino de nossas exportações de produtos industrializados.

Especial atenção ainda ao impulsionamento da agenda de direitos humanos, em particular em temas como: o combate a fome e à pobreza em âmbito global, os direitos dos povos indígenas e o combate ao racismo, além da integração dos dois milhões de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, nossa maior comunidade no exterior.

PROGRAMAÇÃO (horário de Brasília):

Quinta-feira (9/2)

18h – Chegada à Base Aérea Saint Andrews

Sexta-feira (10/2)

12h30 – Encontro com senador Bernie Sanders, na Blair House

13h15 – Encontro com deputados e deputadas do partido Democrata, na Blair House

14h – Encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO)

17h30 – Encontro com presidente Joe Biden, na Casa Branca

Sábado (11/2)

12h30 – Retorno ao Brasil

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

