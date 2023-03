Mãe de Lexa nega que fez festa para MC Guimê: ‘Não há o que celebrar’

Darlin Ferratry negou que tenha feito uma festa para MC Guimê em sua casa, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 17, um dia após a expulsão dele do “BBB 23”. “Não há o que festejar nem celebrar”, disse ela. Lexa também foi ao Twitter desmentir a informação.

“Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta.” escreveu ela.

A empresária ainda evelou que todos na família ainda estão sob o forte impacto da expulsão de Guimê e as atitudes que ele teve com Dania Mendez no programa: “Não estamos bem”.

Duas semanas antes de Guimê ter sido expulso por ir contra as regras do “BBB 23” e de conduta, o extra mostrou como foi a vida do cantor e uma das pessoas entrevistadas foi Darlin. Na ocasião, ela falou sobre o genro com carinho. “Guilherme, meu genro, é fiel , gosta de virar uns copos nas festas em família , passa todos os Natais lá em casa , ama os dogs e respeita a família que tem “.

