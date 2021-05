Mais 40 mil doses de AstraZeneca chega em Manaus

O Governo do Amazonas recebeu, na tarde deste sábado (22/05), mais 40 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Obedecendo decisão judicial, o lote do tipo AstraZeneca será destinado, especificamente, para imunização de trabalhadores da educação de Manaus, incluindo profissionais da rede municipal, estadual e de ensino superior.

O lote de vacinas foi desembarcado em Manaus por volta das 15h30, sendo escoltado do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), local de armazenamento das vacinas. O lote complementa as doses que chegaram na 20ª remessa, no dia 18 de maio (terça-feira), quando foram entregues 56.060 doses pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a FVS-AM, as doses garantem o esquema vacinal para trabalhadores da educação, que não se enquadram em outros grupos prioritários, os quais são definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Vacinação – A vacinação de profissionais da educação iniciou na segunda-feira (17/05), no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva. Uma Nota Técnica Conjunta da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e da FVS-AM, publicada na sexta-feira (14/05), destinou quase 10 mil doses de imunizantes para a fase inicial da vacinação desse público.

A chegada de mais 40 mil doses está em consonância com a decisão da juíza da 1ª Vara da Federal do Amazonas, Jaiza Fraxe, que determinou que a União encaminhe a quantidade de doses extras de vacinas contra a Covid-19 para imunizar professores.