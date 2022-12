Mais 63 professores selecionados pelo PSS são convocados pela Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou mais uma convocação de professores, desta vez os selecionados são do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2021. Foram convocados 63 professores substitutos das especialidades de Ciências e Matemática que atuarão em unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O edital com a convocação foi publicado nesta quarta-feira, 29/12, no Diário Oficial do Município (DOM), nas páginas 32 a 33, edição nº 5.493.

Os selecionados devem aguardar contato via e-mail: comissã[email protected], no período de 3 a 17/1/2023. Todas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de documentos serão feitas através deste endereço eletrônico. Vale ressaltar que tais documentos estão listados no item 15.4, do Edital nº 001/2021- Semed, publicado no DOM, nº 5.126, de 24 de junho de 2021.

Os docentes vão atuar em unidades de ensino pertencentes às Divisões Distritais Zonais (DDZ) Centro-Sul, Leste, Leste II, Norte, Rural Rodoviária e Rural Ribeirinha da rede municipal de ensino.

Todos os candidatos receberão um e-mail com as orientações para a contratação e todo o processo de contratação será realizado de forma remota, via mensagens de whatsApp e ou e-mail. Então é importante que os convocados fiquem atentos.

A contratação será imediata, porque há necessidade de novos servidores para o início do ano letivo de 2023, devido ao término de contratos expirados de 2019.

“A ideia é que os professores entrem em efetivo exercício no dia 1º/2 do próximo ano, data que está estipulada para começar o ano letivo 2023. Fizemos essa convocação para que nossos alunos não fiquem sem o profissional da sala de aula, porque tivemos a mesma quantidade de professores dispensados por término de contrato”, explicou a Elisângela Bastos, responsável pela Comissão de Investidura da Semed.

Documentos

Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade dos filhos e certificado de reservista, dentre outros.