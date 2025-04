Mais da metade dos investimentos do Novo PAC para o Amazonas já foram realizados

O Novo PAC destinou R$ 15,8 bilhões em investimentos para o Amazonas, com estimativa de realização até 2026. Desse total, R$ 9 bilhões já foram executados, ou 57,2% do total.





Outros R$ 2,6 bilhões estão projetados para o período pós-2026. A marca totaliza R$ 18,4 bilhões em ações voltadas para o estado.

No Amazonas, há 762 empreendimentos listados no Novo PAC. Desses, 83 já foram entregues e concluídos até o fim de 2024. Estão na lista veículos de transporte escolar, unidades do Samu para renovação de frota, quadras esportivas, construção de Unidades Básicas de Saúde e investimentos nos aeroportos de Manaus, Fonte Boa e Tefé.

Outras 150 obras no estado estão em fase de execução, 102 em fase de licitação e/ou leilão, e 427 na etapa de ações preparatórias, como contratação, estudo, projeto de engenharia e licenciamento ambiental.

Até o fim de 2024, o Novo PAC já executou R$ 711 bilhões em investimentos, mais da metade (53,7%) do total de R$ 1,3 trilhão previsto até o fim de 2026. Os dados estão disponíveis no site gov.br/novopac. O programa prevê, além destes recursos, outros R$ 500 bilhões para investimentos após 2026, totalizando, assim, R$ 1,8 trilhão.