Mais de 100 famílias do Parque das Tribos recebem cartão ‘PassaFácil’

A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), realizou, nesta segunda-feira, 28/7, uma ação de cidadania na comunidade Parque das Tribos, zona Oeste, com a entrega de mais de cem cartões do “PassaFácil”. A iniciativa contemplou os moradores com a emissão da 1ª e 2ª via dos cartões nas modalidades Estudantil, Comum e Social.





A principal ênfase da ação foi a entrega do cartão “PassaFácil” Social, que garante desconto na tarifa do transporte coletivo para pessoas de baixa renda, facilitando o acesso ao serviço público de transporte, especialmente para quem vive em áreas mais afastadas do centro urbano.

“Levar esse tipo de serviço diretamente às comunidades é uma forma de garantir dignidade, inclusão social e mobilidade para quem mais precisa. É a Prefeitura de Manaus reafirmando seu compromisso com o cidadão, principalmente nas áreas mais distantes e rurais da cidade”, destacou a vice-presidente de Transporte do IMMU, Viviane Cabral.

Durante a ação, realizada de forma itinerante, moradores como Joelle Chagas, de 36 anos, comemoraram o atendimento. “Essa ação aqui para gente, moradores do Parque das Tribos, foi maravilhosa, porque a gente precisa mesmo. Muitas vezes não temos dinheiro nem para o transporte para ir lá no Centro tirar esse cartão. Com o ‘PassaFácil’, consegui fazer o do meu filho, e tudo aqui, pertinho. Só tenho a agradecer ao Sinetram e à prefeitura. Nota 10”, afirmou emocionada.

A atividade faz parte de uma programação especial da Prefeitura de Manaus e do Sinetram, que segue nos próximos dias. Nesta terça-feira, 29/7, a ação será realizada na comunidade Santo Antônio de Pádua, na rua 5, nº 37, bairro Compensa 3; e na quinta-feira, dia, 31/7, é a vez da Associação dos Moradores de Petrópolis (Somap), na rua José Florêncio, nº 930, bairro Petrópolis.

“Hoje fizemos a entrega de mais de cem cartões aqui no Parque das Tribos, entre as três modalidades: Estudantil, Comum e Social. Graças a Deus, as pessoas compareceram e receberam esse benefício tão importante. Essa é uma ação da Prefeitura de Manaus, junto com o Sinetram, que está chegando onde o povo está”, ressaltou o supervisor do Sinetram, Raimundo Lobo.

O cartão “PassaFácil” Social é um direito garantido para cidadãos de baixa renda, devidamente cadastrados, e contribui significativamente para a mobilidade urbana acessível, além de fomentar a inclusão social nas políticas públicas de transporte.