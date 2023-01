Mais de 2.000 doses de vacina contra a Covid são aplicadas em supermercados de Manaus

Durante a campanha de vacinação contra a Covid-19, em supermercados de Manaus, encerrada neste sábado (14/01), foram aplicadas 2.350 doses de vacina contra a Covid-19.

A ação conjunta foi uma realização entre a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Também participaram a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e o Grupo DB.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, avaliou a estratégia como exitosa em busca do avanço da vacinação contra a Covid-19. “Essa é mais uma ação extra muro que buscou alcançar, principalmente, aqueles com atraso no esquema vacinal e assim ampliar a cobertura vacinal na capital”, disse.

A estudante, Vitória Lofiego, 18 anos, se vacinou na 3 ª dose contra a Covid-19 em um supermercado na zona oeste da capital. “Achei excelente a iniciativa, porque, além do supermercado ser perto da minha casa, foi rápido e prático o atendimento”, avaliou.

Quem também gostou muito da iniciativa foi a autônoma Fernanda Bezerra, de 25 anos, que conseguiu atualizar o esquema vacinal. “Além das compras do mês, eu aproveitei para tomar a minha dose de reforço”, comemorou Fernanda que se vacinou em um supermercado da zona central.

No Amazonas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.599.863 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (14/01), sendo 3.358.265 de primeira dose, 2.842.852 de segunda dose, 75.313 com dose única, 1.682.192 de 1ª dose de reforço, 638.876 de 2ª dose de reforço e 2.365 de dose adicional para os imunossuprimidos.