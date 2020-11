Mais de 200 mudas de árvores frutíferas são plantadas em Manaus

A comunidade indígena Parque das Tribos, situada no Tarumã, Zona Oeste da cidade, foi o cenário escolhido para o início das ações da sexta edição da Virada Sustentável Manaus, festival de mobilização para a sustentabilidade correalizado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Mais de 200 mudas de árvores frutíferas foram plantadas, neste sábado, dia 7, e distribuídas na comunidade.

Neste ano, as ações da Virada Sustentável não podem ter participação do público em geral, como tradicionalmente acontece no festival. Para evitar aglomerações e seguindo os protocolos de segurança, e prevenção contra o coronavírus, participaram apenas alguns voluntários do Conselho Criativo da Virada e da empresa DHL Global Forwarding Brasil, responsável por articular a doação das mudas.

A coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pelo Programa Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel, destacou a importância da ação. “Precisamos nos reconectar com a natureza, sair do asfalto, lembrar como é colher fruta no pé. Aqui é um lugar bem emblemático, já foi muito desmatado e tem uma resistência indígena, achamos que seria o local ideal”, disse Paula.

Todas as medidas de segurança e prevenção à Covid-19 foram adotadas para preservar a saúde dos participantes. “Intervenções como essa deixarão pequenos legados para a cidade. Por meio das nossas redes sociais (@viradasustentavelmanaus) esperamos que as pessoas de Manaus e do Brasil possam acompanhar um pouquinho do movimento que a Virada Sustentável está fazendo neste ano”, destacou Paula.

O plantio de mudas no Parque das Tribos aconteceu no campo de futebol da comunidade, visando a restauração ecológica da área degradada e a conservação de uma nascente de rio que existe no local. A comunidade indígena, habitada por mais de 700 famílias de 35 etnias, é uma das localidades onde a FAS vem atuando através de projetos de mobilização social e sustentabilidade urbana, buscando a melhoria da qualidade de vida da população.