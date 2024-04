Mais de 28 mil pessoas deixaram Manaus por transporte intermunicipal na Semana Santa

Durante o período da Semana Santa, a Operação Viagem Segura, coordenada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), registrou o fluxo de 28 mil pessoas que deixaram Manaus com destino ao interior do Amazonas, durante os dias 27 a 31 de março, por meio do transporte intermunicipal de passageiros.





Durante cinco dias de intensa fiscalização, a operação registrou um total de 28.976 passageiros que utilizaram os serviços de transporte rodoviário e hidroviário. No rodoviário, foram contabilizados 13.240 passageiros, distribuídos entre os postos de fiscalização, com destaque para a Rodoviária de Manaus, seguido pela Ponte Jornalista Phelippe Daou. Os destinos mais procurados pelos passageiros foram Rio Preto da Eva e Iranduba.

E no transporte hidroviário, a operação registrou um total de 15.736 passageiros. Os postos de fiscalização do Porto da Ceasa, Porto de Manaus e Manaus Moderna foram os mais movimentados nesses dias. Os destinos mais procurados pelos passageiros foram Careiro da Várzea, Parintins, Tefé e Coari.

A Operação Viagem Segura durante a Semana Santa foi fundamental para garantir que os passageiros viajassem com segurança e tranquilidade, cumprindo todas as normas e regulamentos estabelecidos para o transporte intermunicipal no Amazonas.

“O compromisso do Governo do Amazonas, através da Arsepam, é assegurar a segurança e qualidade dos serviços de transporte intermunicipal”, afirmou o presidente da Arsepam, Ricardo Lasmar.

A Operação Viagem Segura foi realizada em parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).