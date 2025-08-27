Mais de 30 brigadistas enfrentam fogo subterrâneo na TI Tenharin Marmelos

Desde o dia 19 de agosto, equipes do Prevfogo/Ibama atuam de forma contínua para conter os incêndios que atingem a Terra Indígena Tenharin Marmelos e o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no sul do Amazonas. Mais de 30 brigadistas estão distribuídos em bases avançadas, enfrentando condições adversas como fogo subterrâneo (tufa), terreno de difícil acesso e desgaste de viaturas utilizado nas operações.





Além do combate direto às chamas, a estratégia inclui ações preventivas em parceria com a Funai e comunidades locais, como o planejamento e agendamento das queimas controladas de roça, medida essencial para reduzir riscos de novos focos.

O superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, ressaltou a gravidade da situação e reforçou o compromisso do órgão:

“Estamos diante de um cenário desafiador. O Ibama não recuará diante dessa missão: combateremos cada foco com todo o vigor necessário para proteger a floresta, a fauna e as populações indígenas que aqui vivem.”

As operações seguirão nos próximos dias, com monitoramento intensivo por terra e por satélite, para garantir que os incêndios sejam controlados e evitar a expansão das áreas afetadas.