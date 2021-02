Mais de 300 famílias sofrem com a falta d’água em Presidente Figueiredo

Moradores do bairro Galo da Serra 2, em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), reclamam da constante falta de água. Nesse feriado de Carnaval, as mais de 300 famílias residente na área ficaram sem o abastecimento.

De acordo com alguns residentes, foi feita uma manutenção sem avio prévio na caixa d’água, o que prejudicou quem mora no Galo da Serra 2. “Estão fazendo um gato na caixa para levar água para o bairro Galo da Serra 1 e é isso que os moradores não estão aceitando”, afirmou um morador.

Ele disse, ainda, que os moradores já entraram em contato com as autoridades responsáveis, no entanto, nada foi resolvido. “A única coisa que sabem fazer é dizer para nós que a culta é da administração passada. E que a atual prefeita, Patrícia Lopes, não tem verba suficiente para resolver o problema da população.

Conforme denúncias, um dos secretários responsáveis pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Presidente Figueiredo (SAAE), Adalberto Bittar, e o irmão dele, o vereador Haroldo Bittar, moram no bairro Galo da Serra 1. Então, de acordo com as denúncias, o serviço feito na caixa d’água, será apenas para beneficiar os irmãos.