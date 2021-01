Mais de 40 mil indígenas já foram diagnosticados com covid-19

O número total de indígenas confirmados com covid-19 é de 44.680. As mortes pela doença já atingiram 915 índios, distribuídos em 161 povos, conforme a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

De acordo com o governo federal, foram confirmadas 38.783 infecções de Sars-CoV-2, entre indígenas. O número de óbitos decorrentes da doença também é menor do que o apresentado pelas organizações indígenas. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, são 518.

A diferença entre os índices acontece devido aos critérios adotados pelo governo federal, que não considera os casos registrados entre indígenas não aldeados, que vivem em zona urbana. A Apib diverge do método desde o início da pandemia de covid-19, declarada oficialmente em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).