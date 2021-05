Mais de 400 escolas municipais abrem as portas para o início das aulas híbridas

A Prefeitura de Manaus reabriu as portas de mais de 400 escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) nesta segunda-feira, 31/5, para o início das aulas híbridas. O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, acompanhou de perto o retorno e visitou o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Olavo Bilac, na zona Centro-Sul, e a escola municipal Áureo Nonato, na zona Norte.

O secretário, que conversou com alunos, professores e familiares, ressaltou os cuidados que a prefeitura adotou para o retorno e sobre a necessidade em vencer esse momento ainda muito difícil.

De acordo com a gestora do Cmei Olavo Bilac, Ellen dos Santos, a unidade atende 510 crianças, de 4 e 5 anos, no 1º e 2º períodos, e para o retorno houve toda uma preparação com a comunidade escolar e familiares.

A auxiliar administrativa Alice Góes, mãe da pequena Melissa, 5, do 2º período, está muito satisfeita e tranquila com a volta às aulas.

“Eu me sinto muito segura para a minha filha voltar a estudar, vi que aqui tem todas as medidas protetivas contra a Covid-19. Quando soubemos do retorno, ficamos com um pouco de medo, mas a minha filha disse que queria voltar, que queria estudar, ver os amiguinhos na escola. Na prática, eu acredito que a aprendizagem é bem melhor para as crianças”, disse a mãe.

Já a professor Ariadne Gall disse que vive uma mistura de sentimentos, que envolve o retorno e o cuidado com as crianças. “Como educadora, é muito melhor estar com a criança na sala de aula, orientando todos os dias, além da necessidade da socialização entre eles. Em casa, muitas vezes são filhos únicos, ou os pais não têm tempo para se dedicar nos estudos das crianças. A minha preocupação é com as crianças, mas elas estão bem treinadas, sabem dos cuidados, do uso da máscara, de manter a distância dos amiguinhos, e nesse primeiro dia seguiram todas as regras”, comentou a educadora.