Mais de 5 mil pessoas já foram vacinadas em Tabatinga

Tabatinga (a 1.105 quilômetros de Manaus) já vacinou mais de 5,6 mil pessoas contra a covid-19. De acordo com Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), os vacinados representam 30,8% do total de habitantes que devem receber as primeiras doses da vacina no município.

A prefeitura iniciou o cronograma de vacinação pelos povos indígenas e trabalhadores de saúde. Tabatinga já imunizou 4.649 indígenas e mais de 600 trabalhadores da saúde, conforme o gráfico de vacinação da FVS desta segunda-feira (8).

Com uma nova remessa das doses entregues na última semana de janeiro, a aplicação das vacinas já se estende também para idosos a partir de 70 anos que não podem comparecer as UBSs.