Mais de 55% dos brasileiros é contra anistia aos golpistas de 8 de janeiro e 52% querem Bolsonaro na cadeia

A maioria dos brasileiros é contra anistia aos golpistas de 8 de janeiro e a outra metade quer ver Jair Bolsonaro na cadeia





Segundo pesquisa divulgada nesta segunda (7), 56% dos brasileiros são contra a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Veja os números:

Contra: 56%

A favor: 37%

Não sabem: 6%

Indiferente: 2%

O levantamento ouviu 3.054 eleitores em 172 cidades, entre 1º e 3 de abril. Margem de erro: 2 pontos percentuais.

Metade do Brasil acha que Bolsonaro deveria ser preso

Segundo o Datafolha, 52% dos brasileiros acham que Jair Bolsonaro deveria ir pra cadeia por sua participação na trama golpista. Já 42% acham que não, e 7% ficaram no “não sei”.

Quando a pergunta é “ele vai ser preso?”, a resposta muda de tom: 52% acham que não vai dar em nada. Só 41% acham que ele realmente será preso.

Bolsonaro virou réu no STF no mês passado, acusado de tentar abolir o Estado democrático de Direito. O julgamento deve ocorrer ao longo do ano.

A pesquisa ocorreu entre 1º e 3 de abril. Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos (Datafolha).

