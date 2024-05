Mais de 800 corredores participam da Maratona da Grande Muralha da China

A Grande Muralha da China foi palco de um evento memorável neste sábado (18), quando mais de 800 corredores participaram da primeira Maratona da Grande Muralha desde o início da pandemia de Covid-19 em 2019. O evento, realizado em Pequim, desafiou os participantes com um percurso exigente e temperaturas que atingiram até 28ºC.





Organizado pela Albatros Adventure Marathons, a maratona ofereceu três distâncias diferentes para os competidores: um percurso completo de 42 km, uma meia maratona de 21 km e uma ‘Fun Run’ de 8,5 km. Entre os 818 corredores que participaram, 366 completaram a maratona completa, 352 correram a meia maratona e 100 competiram na categoria ‘Fun Run’.

A diversidade foi um destaque do evento, com participantes provenientes de 58 países diferentes. O maior grupo foi dos Estados Unidos, com 88 corredores representando o país.

A maratona não apenas testou a resistência física dos corredores, mas também proporcionou uma experiência única de correr ao longo de uma das maravilhas arquitetônicas mais icônicas do mundo. Com a retomada de eventos desse porte, a Maratona da Grande Muralha da China reafirma seu lugar como um dos desafios mais emocionantes e históricos para os amantes da corrida.

Fonte: CNN Brasil