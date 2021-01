Mais municípios decretam toque de recolher

O avanço do coronavírus no Amazonas fez com que outros municípios decretassem o toque de recolher. A medida é válida entre 15h e 6h e devem ficar em vigor por até 20 dias.

Moradores de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Beruri, Humaitá, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Uarini e Urucará devem ficar atentos aos horários para circulação nas ruas. Cada município registrou mais de mil casos de covid-19 e, ao menos, 20 mortes em decorrência da doença.

O toque de recolher, de acordo com as prefeituras, leva em consideração o aumento de casos de covid-19 em todo o Amazonas.