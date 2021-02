Mais quatro municípios do Amazonas recebem usinas de oxigênio

Codajá, Santo Antônio do Içá, Tapauá e Urucará receberam usinas de oxigênio. O material foi levado por navios-patrulha da Marinha.

Os equipamentos permitirão a produção de oxigênio medicinal para ser utilizado no tratamento de pacientes com covid-19. As usinas foram doadas ao Ministério da Saúde por empresas privadas.

Ao todo, 250 militares estão envolvidos na atividade. O Comandante da Flotilha do Amazonas, Capitão de Mar e Guerra Carlos Eduardo Lopes da Cruz, destacou que, além das tripulações dos navios, uma logística envolve mais militares empenhados em contribuir na luta contra o coronavírus.