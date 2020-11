O pedido de registro de candidatura a prefeito de Itacoatiara de Mamoud Amed Filho foi deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A autorização acontece a apenas duas semanas para o pleito deste ano.

A sentença foi publicada no mural eletrônico do TRE-AM neste fim de semana. A decisão é do juiz Saulo Góes Pinto.

A candidatura de Mamed foi lançada em setembro deste ano. Ele busca o sexto mandato como prefeito de Itacoatiara.