Manacapuru deverá seguir o decreto de combate ao coronavírus

O município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) deverá adotar todas as medidas administrativas e sanitários para cumprir o decreto do governo sobre as medidas de combate ao coronavírus. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O município deverá suspender o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais e destinados à recreação, dando-lhe ainda a devida publicidade à população.

Tais medidas devem ser seguidas rigorosamente considerando o aumento no número de casos de covid-19 e de óbitos registrados no município e também que a zona geográfica da cidade de Manacapuru, pela aproximação com a capital, também fundamenta a necessidade de adesão às regras mais restritivas estaduais, uma vez que os enfermos mais graves são transferidos para os hospitais da capital, os quais já se encontram com a ocupação máxima de leitos clínicos e de UTI.

Os estabelecimentos devem seguir às regras de higienização sanitárias, dar equipamentos de proteção individual para funcionários, cooperando para a proteção da saúde pública. Deverá ser feita a ampla divulgação do Decreto Estadual em vigor, orientando a população a respeito de seus termos, mantendo canal de comunicação aberto para tirar todas as dúvidas da população.