Manacapuru enfrenta dificuldades com a cheia

A população de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) está preocupada com a cheia dos rios do Amazonas. O rio Solimões, por exemplo, já ultrapassou a marca dos 20 metros, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil.

A revolta dos moradores aumenta porque o prefeito Beto D’Ângelo, até o momento, não elaborou um plano de ação para ajudar as famílias que sofrem com a enchente. Os projetos da prefeitura são apenas para a infraestrutura.

A Defesa Civil informou que 180 comunidades rurais já estão prejudicadas pela subida das águas em Manacapuru. Dos 20 bairros da cidade, 12 estão afetados pela enchente.