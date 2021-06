Manacapuru estende vacinação contra Covid-19 para população a partir de 25 anos

O governador do Amazonas, Wilson Lima, estendeu, no final da manhã deste sábado (19/06), em Manacapuru, a vacinação para a população a partir de 25 anos contra a Covid-19.

A inclusão do novo público foi possível por meio do mutirão Vacina Amazonas, realizado pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais, para acelerar a imunização dos amazonenses contra o novo coronavírus.

Ele destacou que o objetivo do Governo do Estado é avançar com a vacinação para outros municípios do interior, conforme a chegada de novas remessas de imunizantes enviadas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde.

“Se tudo correr dentro do previsto, se a gente receber vacinas dentro do cronograma estabelecido pelo Governo Federal, nós iremos vacinar toda a população acima dos 18 anos de idade com a primeira dose, pelo menos, até o final de agosto”, afirmou Wilson Lima.

Postos

Em Manacapuru, três pontos de vacinação estão funcionando até às 17h: o 9º Batalhão de Polícia Militar, que também funciona em sistema drive-thru; Serviço Social do Comércio (Sesc); e o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva.

O público que deve se dirigir aos pontos de vacinação é a população com 30 anos de idade ou mais sem comorbidades. É preciso levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Mais de 200 servidores de diversas secretarias do Governo do Amazonas estão envolvidos nesta ação. São equipes de vacinadores, técnicos para triagem, cadastramento e apoio logístico, além daqueles que terão a atribuição de fazer o transporte, fornecer alimentação das equipes e garantir a segurança da ação nos municípios.