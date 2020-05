Manacapuru terá novos leitos de UTI para combater coronavírus

Município mais atingido pelo coronavirus no interior do Amazonas, Manacapuru (a 78 quilômetros de Manaus) deverá adotar algumas medidas para diminuir o grau de contaminação. Entre elas estão a instalação e manutenção de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), treinamento e contratação e lotação de pessoa para o funcionamento das unidades de saúde.

A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O órgão ministerial considera Manacapuru uma cidade polo para atendimento público de saúde a pacientes de municípios próximos, como Anori, Anamã, Caapiranga, Novo Airão e Beruri.

Manacapuru já tem montado um hospital de campanha exclusivo para atendimento de paciente com a covid-19, mas não tem leitos de tratamento de alta complexidade o que, para os promotores, é uma atribuição do Estado, segundo a lei do SUS. Também nessa área, um procedimento administrativo (PA) foi instaurado com o objetivo de fiscalizar as relações de consumo na comarca, evitando a ocorrência de práticas abusivas de elevação ilícita de preços no comércio local, e, portanto, visando a proteção dos consumidores do Município.