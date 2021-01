Manauara Shopping funciona com sistema de drive-thru e delivery

Após Decreto Governamental, o Shopping está fechado ao público em geral, funcionando somente com novo canal de vendas

O Manauara Shopping permanece temporariamente fechado ao público em geral, mas oferece a comodidade aos seus clientes com sistema de vendas por drive-thru (o cliente retira o seu produto no estacionamento do shopping), e pelo delivery (ele pode receber seu produto em sua residência). Diante do novo decreto, está permitido somente o funcionamento das atividades consideradas essenciais, dentro do shopping, como serviços médicos, academia, lavanderia, óticas, bancos, loteria, venda de artigos médicos e serviços de assistência técnica de eletrônicos.

Drive-thru

O Drive-thru é uma das modalidades preferidas pelos clientes, por oferecer a praticidade de agendar o horário para retirar sua compra e a facilidade de permanecer dentro do seu carro, com toda a segurança.

Para fazer sua compra, o cliente deve acessar o site do Manauara Shopping e clicar na opção “Compre Online” para ter acesso aos canais de atendimento da loja desejada. A venda é feita diretamente pela loja, por WhatsApp, telefone ou e-commerce. Depois é só passar no Drive-thru montado no estacionamento do Shopping, no horário agendado, para retirar a compra rapidamente e sem sair do carro.

A Loja Anacapri é uma das participantes e oferece as duas modalidades de entrega, “para fazer sua compra sem sair de casa, a cliente entra em contato com a gente através do whatsapp ou Instagram, informados no site do shopping, enviamos um link com nosso catálogo, ela escolhe o produto e a forma de recebimento. Nas vendas no drive-thru o pagamento é efetuado no ato do recebimento do produto, no horário agendado. Já no Delivery, geramos um link para a cliente efetuar o pagamento, logo em seguida mandamos entregar na sua residência ou onde ela desejar. Simples, rápido e fácil”, afirma a Márcia Santos Silva – gerente do Anacapri no Manauara Shopping

De acordo com a professora Cezarina Maria de Souza, de 68 anos, o serviço oferecido pelo shopping conseguiu suprir sua necessidade de forma eficaz. “Um pouco antes de tudo fechar eu tinha mandado fazer meus novos óculos, mas hoje consegui entrar em contato com a ótica, através do site do shopping, agendei e fui buscá-los no estacionamento, em menos de 10 min, sem sair do carro.”, afirma a professora aposentada.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares. O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros.