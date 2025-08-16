Manaus abre seleção para 300 vagas temporárias na Campanha de Vacinação Antirrábica 2025

A Prefeitura de Manaus abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando a contratação temporária de 300 vacinadores/registradores para atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), prevista para ocorrer de 1º de outubro a 29 de dezembro. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até às 23h59 do domingo, 24/8, por meio do endereço http://pssemsa.manaus.am.gov.br.





Das 300 vagas ofertadas na seleção, 15 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos classificados dentro do total de vagas deverão cumprir jornada de trabalho semanal de 36 horas, de segunda a sábado, exceto feriados, das 7h30 às 13h30, no período de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2025. A remuneração mensal é de R$ 1.518,00, acrescida de parcela indenizatória de insalubridade com risco moderado, no percentual de 5%, salário-família e auxílio-transporte.

Conforme o gerente de Gestão do Trabalho em Saúde, Eymerson Encarnação, a seleção e contratação de vacinadores/registrados em regime de trabalho temporário atende demanda do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Semsa Manaus, para a execução da campanha de vacinação antirrábica anual do município.

“A campanha tem como finalidade evitar que a raiva animal volte ao convívio da população, o que pode ocorrer se não cuidarmos da vacinação adequada de cães e gatos contra a doença”, aponta o gerente.

Eymerson informa que os vacinadores/registrados atuam na campanha realizando visitas de casa em casa para imunizar os animais, em todos os bairros da capital, ao longo dos três meses da mobilização.

“Desde já orientamos os donos de cães e gatos para que recebam nossos profissionais, que vão estar devidamente identificados, e assim possamos ter uma boa campanha, reforçando a prevenção e o controle da raiva na cidade de Manaus”, assinala.

Seleção

Para participar da seleção para o cargo de vacinador/registrador em regime de trabalho temporário da Semsa Manaus, o candidato deve ter o Ensino Fundamental completo e efetuar a inscrição on-line, preenchendo integralmente a Ficha de Inscrição disponível em http://pssemsa.manaus.am.gov.br e registrando endereço de e-mail válido e número de celular atual.

Também na inscrição on-line, o candidato deve enviar cópias em formato PDF, com tamanho máximo de 1MB, cada, de documentos pessoais, certificados de cursos na área de Zoonoses e comprovantes de experiência na função, quando houver.

Os documentos pessoais requeridos são: documento oficial de identidade com foto; CPF; certificado de conclusão e histórico do Ensino Fundamental, sendo aceitos certificado e histórico com grau de escolaridade acima do exigido; curriculum vitae; e laudo médico especificando tipo de deficiência, para aqueles candidatos que desejam concorrer às vagas reservadas a PcD.

O processo de classificação vai considerar a formação e a experiência profissional dos candidatos, por meio de pontuação atribuída conforme os cursos profissionalizantes ou de qualificação realizados na área de Zoonoses, e respectivas cargas horárias; e o tempo de experiência na função de vacinador/registrador de cães e gatos, conforme critérios definidos no edital da seleção.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem consultar o edital do PSS, de nº 001/2025, divulgado na edição nº 6.134, da sexta-feira, 15/8, do Diário Oficial do Município (DOM). A publicação está disponível para consulta on-line no endereço www.manaus.am.gov.br/semsa, com acesso pelo menu “A Semsa”, item “Concursos”.