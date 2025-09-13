Manaus atende duas ocorrências durante chuva na manhã deste sábado

A Prefeitura de Manaus, atendeu duas chamadas de ocorrências durante as chuvas que atingiram a cidade na manhã deste sábado, 13/9.





As demandas foram recebidas pelo Disque 199, um canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC.

As requisições foram repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas.

Com a ação imediata das autoridades, as ocorrências registradas envolvem um risco de desabar na zona Sul e um desabamento na zona Leste.

Atendimento contínuo 24 horas

A Prefeitura de Manaus enfatiza a permanente disponibilidade do Disque 199 (Defesa Civil), operado no CCC, para atender prontamente demandas da comunidade em situações emergenciais, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia.

As equipes da Defesa Civil permanecem em atividade para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos diante de condições climáticas adversas.