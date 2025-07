Manaus cria força-tarefa para combater descarte irregular de resíduos

A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta terça-feira, 29/7, a criação de uma força-tarefa integrada para enfrentar o crescente problema das lixeiras viciadas na capital.





A iniciativa reúne as secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), a Unidade Gestora de Energia (UGPM Energia), a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Agemam), o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Na primeira reunião, realizada na sede da Semulsp, foi definida a elaboração de um protocolo de atuação conjunta que vai detalhar o papel de cada órgão na operação. A proposta é fortalecer a fiscalização, intensificar as ações de desarticulação e limpeza e ampliar a mobilização da população para evitar a reincidência dos pontos de descarte irregular.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que a iniciativa atende a uma determinação do prefeito David Almeida. “O prefeito nos orientou a unir esforços para combater o descarte irregular de forma firme e definitiva. Não basta apenas limpar, precisamos mudar hábitos e proteger Manaus, garantindo mais qualidade de vida à população.”

O secretário de Meio Ambiente, Fransuá Matos, reforçou a importância da integração. “Essa determinação do prefeito David Almeida garante que as secretarias atuem, de forma conjunta, no combate às lixeiras viciadas. Com mais integração e comunicação, vamos conseguir identificar e punir de forma exemplar quem insiste em poluir a cidade.”

Tecnologia

Gabriel Barbosa, chefe de divisão do departamento de suporte técnico do Centro de Cooperação da Cidade, ressaltou a contribuição da tecnologia. “Com as câmeras espalhadas pela cidade e as denúncias em tempo real, vamos agir com mais rapidez e eficiência para evitar que os locais críticos se transformem em lixeiras viciadas”, disse.

O subsecretário municipal de Segurança Pública, Gladiston da Silva, lembrou que a iniciativa exige uma abordagem ampla. “A Semulsp lidera esse trabalho de limpeza, mas o enfrentamento envolve saúde, educação, segurança e transporte. Muitas vezes, a conscientização não é suficiente e, quando necessário, a lei precisa ser aplicada. Estamos juntos e integrados com o mesmo objetivo de manter nossa cidade limpa e segura”, ressaltou.

Diagnóstico

A reunião contou com a presença dos subsecretários da Semulsp, Altevi Moreira, de Gestão, Jairo Santos, e de Operações, Laurimar Costa, além do coordenador de Educação Ambiental e Coleta Seletiva, Luiz Paz. Eles apresentaram um diagnóstico da situação atual e um balanço das ações já realizadas pela secretaria. Também foram discutidas estratégias de conscientização para incentivar o descarte correto e a adesão à coleta seletiva, reforçando a educação ambiental como um dos pilares da força-tarefa.

Balanço

Desde o início de julho, a Semulsp já desarticulou 624 lixeiras clandestinas e removeu mais de 2,3 mil toneladas de resíduos, metade deles recicláveis. Grande parte desses pontos foi eliminada em ações que uniram limpeza e conscientização. Mesmo com a coleta domiciliar funcionando diariamente de segunda a sábado, o descarte irregular persiste por falta de conscientização de parte da população.

Com o protocolo integrado e a atuação conjunta dos órgãos municipais, a expectativa é de que as ações sejam mais rápidas e efetivas, reduzindo a reincidência dos pontos críticos. A prefeitura reforça que manter Manaus limpa depende de uma mudança de comportamento coletivo. “Uma cidade limpa não é a que mais se limpa, mas a que menos se suja”, reforçou.

A força-tarefa prevê limpeza emergencial, fiscalização rigorosa, instalação de placas educativas e ações de educação ambiental. A Semulsp destaca que cada cidadão tem papel fundamental ao respeitar os horários de coleta, utilizar os serviços gratuitos disponíveis e denunciar práticas irregulares. A nova estratégia representa a união institucional necessária para transformar hábitos, responsabilizar infratores e garantir uma cidade mais limpa, saudável e organizada.