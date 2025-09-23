Manaus é a cidade com mais importações no Brasil em 2025

Manaus alcançou o primeiro lugar entre os municípios brasileiros em importações no acumulado de 2025, segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), compilados do sistema Comexstat. De janeiro a agosto, a capital amazonense movimentou US$ 10,93 bilhões em produtos importados para abastecer o Polo Industrial de Manaus (PIM), superando Itajaí (SC), que registrou US$ 10,78 bilhões, e São Paulo (SP), com US$ 6,65 bilhões.





Para o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, o resultado destaca o bom momento da economia amazonense e a relevância do modelo Zona Franca, mostrando que o crescimento das importações reflete diretamente na cadeia produtiva do Polo Industrial de Manaus, contribuindo para significativa arrecadação de impostos e promovendo inovação e competitividade.

“Manaus é a primeira cidade brasileira em importações. Isso significa que componentes vindos do exterior são agregados a outros nacionais, resultando no maior faturamento de todos os tempos do Polo Industrial de Manaus. O PIM abastece o mercado brasileiro com qualidade, preço competitivo e em igualdade de condições com produtos importados. Estão de parabéns as indústrias, operadores de logística, trabalhadores e todo o serviço que apoia esse processo”, destacou o secretário.

O desempenho coloca Manaus no topo da lista nacional, à frente de tradicionais polos importadores do Sul e Sudeste, como Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Paulínia (SP) e Santos (SP).

Cadeia Produtiva

Os insumos são incorporados a peças nacionais e transformados em televisores, celulares, motocicletas e equipamentos de informática, que depois abastecem todo o mercado brasileiro. Esse ciclo garante empregos, movimenta a economia local e fortalece a arrecadação do Estado.

O principal item da pauta importadora de Manaus em 2025 foi o de circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, com movimentação de US$ 1,83 bilhão. Esses componentes chegam do exterior para serem integrados com insumos nacionais e gerar produtos finais de alta tecnologia, abastecendo o Brasil com qualidade e preço competitivo.