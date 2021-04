Manaus é destaque em empreendedorismo e incubadoras

As iniciativas de smart cities (cidades inteligentes) no contexto da capital amazonense serão tema de debates do Encontro Regional Manaus, do Connect Smart Cities & Mobility, iniciativa da Necta, nesta terça-feira, 6/4, às 10h (horário local).

A edição faz parte da agenda de eventos regionais da plataforma em 2021, em todas as capitais do país, contemplando 27 ações entre fevereiro e agosto, semanalmente e sempre às terças-feiras.

“Manaus é uma das cidades da região Norte mais bem posicionadas no Ranking do Connected Smart Cities, destaque em empreendedorismo, crescimento empresarial, de empresas de tecnologia e em expansão para incubadoras de empresas. Nossa meta é ser cada vez mais uma capital incentivadora de negócios tecnológicos e de desenvolvimento, atuando em diversos segmentos relacionados, como e-commerce de produtos regionais, startups, institutos de pesquisa, entre outros”, disse o prefeito David Almeida.

Ao vivo e on-line

O encontro acontece ao vivo, em formato virtual, e reunirá especialistas em smart cities. A programação abordará indicadores de desenvolvimento no contexto do Ranking Connected Smart Cities 2020, que aponta Manaus como a 2ª cidade mais bem posicionada, no recorte da região Norte, e 25ª entre as cidades com mais de 500 mil habitantes.

Já em Governança, a capital está na 1ª colocação regional e, no ranking geral, entre as 25 melhores cidades do país. A iniciativa também contempla a apresentação do Plano de Cidades Inteligentes para a capital.

O evento de Manaus faz parte das ações da sétima edição do evento nacional Connected Smart Cities & Mobility, que acontece em São Paulo entre os dias 1º e 3 de setembro de 2021 e conta com várias iniciativas pré-evento.

“Somos a principal plataforma do ecossistema de cidades inteligentes e mobilidade urbana no Brasil e fomentar esse tema da forma mais abrangente possível faz todo o sentido para o nosso trabalho. Os encontros e outras atividades permitem que o debate e as boas práticas para a cidades e mobilidade urbana alcancem mais municípios. E, assim como nas demais capitais, teremos uma agenda importante em Manaus, com o envolvimento de vários atores com atuação no desenvolvimento mais sustentável das cidades”, disse Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility.

Destaques de Manaus

A programação do Encontro Regional Manaus conta com apresentação dos destaques da cidade no Ranking Connected Smart Cities, que compreende 11 eixos analisados e 70 indicadores. A capital é a 2ª mais bem posicionada, no recorte da região Norte, e a 25ª entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, conforme o Ranking.

O Ranking CSC, além dos resultados gerais, análises segmentadas pelos eixos temáticos, traz uma visão Regional, que contempla as cinco regiões brasileiras, destacando o porte de municípios. Nesse contexto, Manaus está no recorte das cidades com mais de 500 mil habitantes.

A capital é destaque em Empreendedorismo, eixo que subiu duas posições e alcançou a 6ª colocação. E, contrariando tendência à época da coleta dos dados da última pesquisa, a cidade registrou crescimento empresarial entre as empresas de tecnologia de 3,2%, seguido também de um crescimento de 3,4% no ano anterior.

Tecnologia

Tecnologia é um segmento em expansão na cidade. De acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o município conta com dois polos tecnológicos e mais de dez incubadoras de empresas. Em Economia, Manaus subiu 68 posições e, em 2020, ocupou a 11ª posição.

Willian Rigon, sócio e diretor comercial e marketing da Urban Systems, responsável pelo Ranking, chama a atenção para Tecnologia e Inovação, principal eixo normalmente atrelado às smart cities, onde a cidade subiu 18 posições, no recorte do Ranking Connected Smart Cities 2020, atingindo a 12ª colocação.

“Manaus é o município da região Norte mais bem posicionado neste recorte. É importante pontuar que Empreendedorismo e Tecnologia e Inovação são conectados, em relação aos seus indicadores e aos benefícios gerados para a cidade”.

Participantes Encontro Regional Manaus

Estão confirmados: o diretor do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Pedro Paulo Cordeiro; o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) do Amazonas, Jório de Albuquerque Veiga Filho; o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique do Nascimento Martins; a chefe da Representação da superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em Brasília, Érika de Almeida Leite; o coordenador do Pedala Manaus, Paulo Aguiar.

Além do professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Augusto Rocha; o CEO da Lemobs, Sérgio Rodrigues; o co-founder da Meryt, Lucas Ribeiro Prado; a CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility, Paula Faria; o diretor comercial e marketing e sócio da Urban Systems e Connected Smart Cities, Willian Rigon; entre outros especialistas.

A programação completa está disponível em: https://evento.connectedsmartcities.com.br/eventos-regionais/

As inscrições são gratuitas em: https://evento.connectedsmartcities.com.br/eventos-regionais/