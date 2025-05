‘Manaus em Movimento’ reúne adeptos e atletas da corrida de rua na Ponta Negra

Adeptos e atletas da corrida de rua têm encontro marcado em mais uma edição da “Manaus em Movimento”, da Prefeitura de Manaus, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. Adiada pela gestão municipal em respeito às vítimas do acidente de trânsito ocorrido no local no dia 1º/5, a prova adulta da competição, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), acontece, neste sábado, 10/5, a partir das 17h30, com disputas nas modalidades de 5 quilômetros e 10 quilômetros.





A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, assinala que a “Manaus em Movimento” integra as ações da Semsa para promoção da saúde e da qualidade de vida. Ela enfatiza que a prática de atividades físicas e esportivas contribui para o bem-estar físico, mental e emocional, e reforça a importância da adesão de pessoas de todas as idades a corridas, caminhadas e outras modalidades.

“Com a ‘Manaus em Movimento’, buscamos estimular a população a incluir a atividade física no seu dia a dia para ter mais saúde. Quem se movimenta, seja na rua, na quadra ou na academia, avança para uma vida mais saudável e se afasta do sedentarismo e seus riscos”, afirma.

Shádia comemora o engajamento de adeptos, fãs e atletas da corrida de rua à competição da Semsa Manaus. “Em toda edição é uma alegria enorme ver as pessoas buscando se superar, seja para chegar ao pódio, ter mais saúde ou estar ao lado da família e amigos. Nossa corrida de rua já faz parte do calendário oficial de eventos do município e mobiliza mais gente a cada ano”.

Provas e premiações

Em sua última etapa, neste sábado, a 4ª Corrida de Rua “Manaus em Movimento” vai mobilizar o público adulto, a partir de 16 anos de idade. Ao todo, 4.700 inscritos devem participar da competição oficial, que ofertou 3.000 vagas para a modalidade de 5 quilômetros, e 1.700 para a de 10 quilômetros. Somados aos 300 participantes inscritos na “Corrida Kids”, realizada no sábado, 3/5, o evento ofereceu um total de 5.000 vagas.

As provas no circuito da Ponta Negra vão iniciar às 17h30, com a largada dos competidores dos 10 quilômetros. Às 17h38, será a vez das pessoas que fazem uso de cadeira de rodas e pessoas com deficiência visual. E, às 17h40, será dada a largada para os demais corredores.

Todas as chegadas e largadas acontecem no estacionamento recuado do complexo turístico, na avenida Coronel Teixeira. Ao longo do trajeto, haverá estações para hidratação para assegurar o bem-estar dos participantes de todas as modalidades e categorias.

Os três primeiros colocados da competição, masculino e feminino, vão receber troféus, nas categorias Individual, de 5 quilômetros e 10 quilômetros; Pessoas com Deficiência Visual; e Cadeirantes. O evento também vai premiar na categoria Equipes, contemplando as três primeiras com maior número de participantes que completarem a corrida. Todos aqueles que finalizarem a prova no tempo máximo de uma hora e 30 minutos terão direito à medalha de participação.

Promoção da saúde

Além das provas para o público adulto, a corrida “Manaus em Movimento” abriu espaço para os corredores mirins na “Corrida Kids”, a “Corridinha”, no sábado, 3/5, no entorno do mirante Lúcia Almeida, no centro histórico. Sem caráter competitivo, o evento teve provas para crianças de até 6 anos, com percurso de 100 metros, e de 7 a 12 anos, com 200 metros.

Na mesma data, o espaço turístico do Centro abrigou ações de promoção da saúde e do bem-estar, em paralelo à entrega dos kits da competição. A agenda incluiu práticas de ioga e tai chi chuan e sessões de auriculoterapia e massoterapia para o público do mirante, além da oferta de avaliação física e funcional, entre outros serviços de saúde.

Os visitantes puderam ainda participar de uma palestra sobre alimentação e atividade física, e de uma roda de conversa com histórias de superação, mediada pela secretária Shádia Fraxe.

Evento

A Semsa realizou, em 2022, a primeira edição da corrida “Manaus em Movimento – Promovendo Saúde”, com a proposta de incentivar a saúde e o bem-estar da população, por meio da prática de atividades físicas e esportivas, em comemoração pelo Dia Mundial da Saúde (7 de abril).

A corrida de rua, que segue todas as normas do Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), integra o calendário oficial de eventos da Prefeitura de Manaus.