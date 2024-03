Manaus entrega placa de boas-vindas ao navio Hanseatic Inspiration

A Temporada de Cruzeiros 2023-2024 movimenta a capital amazonense, nesta sexta-feira, 22/3, com a chegada do inédito Hanseatic Inspiration, no Porto de Manaus. É o 14º navio da atual temporada, vindo de Belém (PA) e com destino a Parintins (AM), neste sábado, 23/3. A prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), esteve presente no receptivo do cruzeiro, quando entregou a placa de boas-vindas da cidade de Manaus ao comandante da embarcação.





Representando a gestão municipal, o diretor de Cultura, Wallace Almeida, destaca o trabalho no fomento do turismo na cidade, que recebe investimentos para receber os turistas que chegam à capital amazonense.

“A prefeitura vem trabalhando em estratégias que promovam Manaus como o principal destino a se visitar no Norte do Brasil. A cidade está preparada para receber os visitantes de todo o mundo, com investimentos na infraestrutura, sinalização, além dos nossos principais cartões-postais, como o Museu da Cidade, Encontro das Águas e, no dia 4 de abril, os próximos turistas já poderão visitar e se maravilhar com o mirante Lúcia Almeida”, ressalta Almeida.

O Hanseatic Inspiration representa uma injeção de aproximadamente R$ 7,4 milhões entre despesas dos turistas e despesas portuárias, e a sua vinda à capital da Amazônia demonstra que Manaus é um dos destinos mais procurados para se conhecer.

A Temporada de Cruzeiros continua com a vinda do navio MS Marina, com previsão de chegada para segunda-feira, 25/3.