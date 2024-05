Um estudo feito pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, no ano passado, aponta que Manaus está entre as cidades mais violentas do mundo. No ranking, a capital amazonense ocupa o 27º lugar.





Macapá (AP) e Porto Velho (RO) também aparecem entre as mais violentas de 2023, conforme o levantamento. A capital do Amapá é a 34ª e a capital de Rondônia ocupa a 41ª posição no ranking.

Outras cidades brasileiras estão entre as 50 mais violentas do mundo. Feira de Santana, na Bahia, voltou ao primeiro lugar em 2023 após figurar na quarta posição entre os municípios brasileiros em 2022. A cidade baiana tem a pior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do país (58.69) e ocupa a 19ª posição na lista mundial.

Na comparação com o levantamento de 2022, o Brasil melhorou os índices, uma vez que a cidade mais violenta ocupava a 11ª posição e agora está apenas na 19ª colocação. Mossoró, que era a cidade mais violenta de 2022, deixou o ranking em 2023, assim como Natal e Vitória da Conquista.