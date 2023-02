Manaus ganha a maior usina de energia solar da região Norte do país

Manaus ganhou, nesta quinta-feira, 2/2, a maior usina de energia fotovoltaica (energia solar) da região Norte do Brasil, na modalidade de Geração Distribuída. A estrutura foi inaugurada pela comitiva de secretários da Prefeitura de Manaus e pela diretoria da concessionária Águas de Manaus. A unidade vai gerar 3,7 GWh por ano.

Este volume de energia limpa reduz a emissão de 2,6 toneladas métricas de carbono (CO2). O número se iguala ao volume de carbono produzido por 560 automóveis em um ano e tem um efeito semelhante ao de um plantio de 43 mil árvores nativas.

“Apoiamos a iniciativa da concessionária que torna Manaus uma cidade referência em sustentabilidade. Parabenizo pelo avanço, pela ousadia e pelo compromisso que demonstra a empresa de água e esgoto com o meio ambiente, com a qualidade de vida”, destacou o secretário municipal de Administração, Ebenezer Bezerra, que representou o prefeito David Almeida na solenidade.

A energia fotovoltaica é limpa e renovável, já que é produzida totalmente a partir da luz solar. Além disso, é uma opção silenciosa, resistente e que traz baixo impacto ambiental nos locais onde é instalada. A maior usina solar da região Norte ocupa uma área de 20 mil metros quadrados na BR-174, no ramal da Fazenda da Esperança, e possui 2,55 MWp de potência instalada. Oito inversores e 4.960 placas solares formam o complexo energético.

“Com esse empreendimento, existe um ganho econômico indiscutível para a empresa, mas nós temos também um ganho ambiental importantíssimo. A gestão David Almeida apoia essa iniciativa, a Semmas está inserida nesse processo e nós só temos que parabenizar a todos”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Strosky.

Para o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Elson Andrade, a alternativa encontrada pela concessionária para suprir a necessidade energética de suas unidades operacionais está inserida na segunda maior matriz energética do país que é a energia fotovoltaica. “Esse investimento é importante porque é uma energia renovável, energia limpa que não polui, ajuda o meio ambiente e nós da gestão David Almeida vamos continuar apoiando essas iniciativas”, afirmou.

Parceria

A usina é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, a concessionária Águas de Manaus, a Brasol, empresa do grupo Siemens e a Expertise Energia.

Inicialmente, o complexo de energia limpa irá atender 55 unidades operacionais do serviço de água na capital amazonense. A Ageman e a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água) vão acompanhar a operação.

“Estamos investindo em ações sustentáveis na maior cidade da Amazônia. É um motivo de muito orgulho integrar essa parceria. Esperamos que isso incentive outros atores a adotar o compromisso de reduzir a emissões poluentes na atmosfera”, destacou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro.

O grupo Aegea, do qual a Águas de Manaus faz parte, assumiu no ano passado uma meta de reduzir 15% do consumo específico de energia, medido em kWh/m³, até 2030, em uma operação inédita para empresas de saneamento no Brasil.

Além da diretoria e colaboradores da empresa Águas de Manaus, participaram da solenidade também o superintendente da UGPM-Água, Arone Bentes, o presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica da Prefeitura, Arnaldo Grijó, e o subsecretário de Gestão de Pessoas da Semad, Fábio Alho.

Energia fotovoltaica

Mas, afinal, o que é energia fotovoltaica? Ela é uma fonte de energia renovável e limpa que utiliza a luz solar para gerar eletricidade, e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar, maior será também a quantidade de eletricidade produzida. O sistema de captação não causa impactos ambientais na natureza e tem uma vida útil de alta durabilidade. A tecnologia é uma das mais avançadas no quesito de fontes renováveis de energia.