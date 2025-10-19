Manaus garante a aplicação de mais de 17 mil doses no ‘Dia D’ de Multivacinação

A Prefeitura de Manaus mobilizou a população manauara no “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, no último sábado, 18/10, e fechou a programação com 17.105 doses de vacina aplicadas em usuários de todas as idades, que foram até uma das 139 salas de vacina da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para regularizar sua situação vacinal.





O movimento na capital foi intenso desde as 8h até 16h, horário de encerramento da programação, que teve como foco atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, para reforço na cobertura vacinal contra doenças como poliomielite, tétano, rubéola e sarampo. Também foram atendidos jovens, adultos, idosos e gestantes com atraso em vacinas preconizadas pelo Calendário Nacional de Vacinação.

Do total de doses aplicadas ao longo do dia, 9.606 se destinaram a crianças e adolescentes de até 14 anos, o que corresponde a 56%, e as outras 7.499 doses (44%) foram aplicadas no público de 15 anos ou mais.

De acordo com a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, o saldo representa o sucesso da Multivacinação na capital, que com o resultado do “Dia D”, ultrapassa as 60 mil doses aplicadas desde o dia 6 de outubro, quando a campanha foi aberta em todo o país.

“Estamos felizes com a resposta da população ao nosso chamado e agradecemos aos pais, avós, tios e demais familiares e responsáveis por levarem as crianças para se vacinar”, disse Isabel, destacando que a campanha segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas disponíveis em 174 unidades da rede municipal de saúde.

“Por isso, pedimos que a população continue respondendo positivamente. Nossa preocupação é vacinar principalmente as crianças de até dois anos que ainda não estão com a caderneta de vacina atualizada. Apelamos que todos aproveitem a oportunidade para proteger suas crianças”, acentuou a gerente.

Isabel Hernandes também ressalta que atualizar a caderneta de vacinação agora vai proporcionar maior rapidez para os pais quando precisarem da declaração atualizada do cartão de vacina, exigida para matrícula escolar das crianças, no início do próximo ano.

Consciente da sua responsabilidade, a aposentada Maria de Jesus da Silva, foi uma das que respondeu ao chamado da Semsa e decidiu ir logo cedo à Unidade de Saúde da Família (USF) Silvio Santos, na Compensam, vacinar o neto Daniel, de 9 anos. Daniel estava em atraso com o imunizante ACWY, que protege contra a doença meningocócica.

“Eu fiquei sabendo que a unidade estava funcionando hoje e vim logo cego. Foi meu primeiro compromisso de hoje. Agora estou mais aliviada porque cumpri meu dever”, comemorou.

A industriária Heti de Souza, mãe de Any Isabelle de 11 anos, que estava precisando receber as vacinas contra a dengue e a ACWY, ressaltou que o Dia D facilitou sua vida. “É muito importante que essas ações aconteçam porque é uma boa oportunidade que a gente tem de se alertar a trazer as crianças para se proteger. A gente está vendo que muitas doenças estão voltando e precisamos proteger a vida dos nossos filhos. A Isabelle chorou um pouquinho, mas isso passa. A saúde dela é mais importante”, destacou.

Além dos menores de 15 anos, a estratégia de imunização em Manaus alcançou outros públicos em atraso com vacinas como as de febre amarela e sarampo. Também foi incentivada a aplicação da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos ainda não imunizados.

Continuidade

Lançada no último dia 6, a Multivacinação 2025 tem como objetivo fortalecer as coberturas vacinais no país, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Os 19 imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação estão sendo ofertados nas unidades da Semsa ao longo da campanha.

A estratégia faz parte do movimento Vacina Sempre Brasil, voltado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da cultura de vacinação em todo o território nacional.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, acrescenta que além da oferta de vacinas nas unidades da rede municipal de saúde, a Semsa também está promovendo a busca ativa de usuários do SUS com atraso vacinal, por meio de visitas domiciliares de agentes comunitários de saúde, a partir de informações do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

“Essa estratégia é fundamental para que a saúde coletiva seja resguardada. Pedimos que os moradores recebam bem os Agentes Comunitários de Saúde da Semsa, que estão uniformizados e devidamente identificados nas abordagens”, explicou.

A mobilização prevê ainda ações na zona rural do município, segundo planejamento especial, levando em conta a localidade e o acesso às comunidades terrestres e ribeirinhas.

Coberturas

Em Manaus, as coberturas vêm avançando nos últimos anos, mas muitas vacinas ainda têm índice inferior à meta definida pelo Ministério da Saúde, principalmente as indicadas para crianças na faixa de 0 a 2 anos, que concentra a maioria dos imunizantes do calendário básico. O órgão de saúde estabelece o percentual de 90% como meta para BCG e rotavírus, e de 95% para as demais vacinas.

Dados da Semsa até agosto deste ano apontam que Manaus superou a meta de cobertura para BCG (130%) e hepatite B (129%), ofertadas nas maternidades públicas a bebês recém-nascidos, e pneumocócica (96%) e rotavírus (91%), indicadas para menores de 1 ano.

As demais vacinas recomendadas nos dois primeiros anos de vida, por sua vez, apresentam índice abaixo da meta, sendo a da febre amarela, indicada para menores de 1 ano, a de menor percentual de vacinados entre a população-alvo, de73%. Entre aquelas indicadas a partir de 1 ano, varicela (79%) e hepatite A (86%) têm os índices mais baixos.

As baixas coberturas vacinais trazem maior risco de surtos de doenças em populações desprotegidas. O registro de casos de poliomielite em países vizinhos e surtos de sarampo em outros estados, nos últimos meses, reforça o alerta para a necessidade de ampliar o percentual de crianças e adultos vacinados entre a população até patamares seguros.