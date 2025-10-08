Manaus inicia as inscrições para o cadastro da carteira digital do ProBen+

Os servidores efetivos ou de Regime de Direito Administrativo (RDA) da Prefeitura de Manaus, lotados na Secretaria Municipal de Educação (Semed), já podem fazer seu cadastro para emissão da carteira digital do Programa de Benefícios dos Servidores Municipais da Educação (ProBen+). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Semed Manaus no link: https://sistemassemed.manaus.am.gov.br/proben/home ou baixando o aplicativo do programa, sendo apenas disponível no sistema Android. As inscrições não têm prazo para terminar.





A meta da Prefeitura de Manaus é alcançar 14 mil servidores, entre gestores, professores, pedagogos, administrativos, além de seus dependentes, podendo chegar a 30 mil beneficiados. No ato da inscrição, o sistema fará a verificação do servidor, se realmente faz parte do quadro da secretaria.

Em fase final de conclusão do edital de credenciamento das empresas, que participarão do programa, os servidores vão poder usufruir de várias categorias de benefícios, como consumo de varejo, educação e formação, atendimento médico e odontológico, saúde e bem-estar, alimentação, lazer, serviços e mobilidade.

O coordenador do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem) da secretaria, Leis Batista, é responsável pelo programa, e alerta aos servidores a importância de realizar o cadastro para a aquisição da carteirinha sem anuidade.

“As inscrições estão abertas no site do programa, no portal da Semed, para o cadastro dos servidores. Após a inscrição da carteirinha, ele vai aguardar o credenciamento das empresas, que logo vai estar disponível para que possa estar participando desse programa de benefício, que visa trazer mais qualidade de vida para os nossos servidores da educação”, concluiu.