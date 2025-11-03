Manaus inicia campanha contra a gripe com a meta de imunizar mais de 430 mil pessoas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou, nesta segunda-feira, 3/11, a campanha de vacinação contra Influenza (gripe) na capital. A campanha, que se estende até o dia 28 de fevereiro de 2026, segue as orientações do Ministério da Saúde, que desde 2023, estabelece um calendário diferenciado que considera o período chuvoso nessa região.





O público alvo prioritário da vacinação contra a Influenza são crianças de 6 meses a menores de 6 anos idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), e mais outros 17 grupos prioritários, que estão em maior risco de exposição ao vírus e considerados mais vulneráveis à doença.

Na abertura oficial da campanha, realizada na Policlínica Castelo Branco, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, lembrou que a vacina contra influenza deve ser aplicada anualmente, sendo antecipada na região Norte do país por conta do início do inverno amazônico, que propicia o aumento de casos de síndromes gripais.

“É essencial a imunização de todos os grupos prioritários, que são as pessoas que têm maior risco de adoecer, agravar a doença e de hospitalização. A gente também chama a atenção para os idosos, gestantes e crianças, que são grupos em que a doença se agrava com maior rapidez”, alertou Isabel.

Em Manaus, a meta da Semsa é vacinar um total de 439.396 pessoas, sendo 186.675 crianças, 25.109 gestantes e 227.612 idosos, o que representa 90% da população estimada nos três grupos. Nos demais grupos, a estimativa é alcançar 306.249 pessoas.

Grupos prioritários

Os demais grupos prioritários para vacina contra a gripe incluem puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; profissionais das Forças Armadas; profissionais da força de segurança e salvamento; trabalhadores do transporte coletivo (urbano e longo percurso); trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); população privada de liberdade (18 anos e mais); e funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

A diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador (Dvae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, reforçou que a vacinação é a considerada a estratégia mais eficaz de prevenção contra a influenza, especialmente no período de chuvas, quando a circulação dos vírus aumenta.

“Quando inicia o período mais intenso de chuvas, há maior aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Nesse contexto, como acontece em qualquer síndrome gripal, fica mais fácil a transmissão do vírus. Os grupos mais suscetíveis a desenvolver um caso grave de síndrome gripal devem receber a vacina anualmente, reduzindo o risco de que evolua para uma síndrome gripal aguda, a uma internação em UTI ou ao óbito”, apontou Marinélia.

Para facilitar o acesso dos grupos prioritários ao imunizante, a Semsa organizou a oferta do imunizante em mais de 170 salas de vacina e vai mobilizar equipes para fazer busca ativa nos seus territórios. Estão programadas também ações para levar o imunobiológico a locais de vazios assistenciais ou de difícil acesso pela população.

Moradora da comunidade Santa Cruz, bairro Flores, na zona Centro-Sul, Izanete de Miranda, de 64 anos, procurou a policlínica Castelo Branco no primeiro dia de campanha para a imunização contra Influenza. “Eu tomo a vacina todos os anos e acho muito importante a vacinação em todas as idades, mas na minha idade é ainda mais importante. A vacina evita a gripe e é muito melhor do que ficar gripado ocupando um leito de hospital, com risco de adquirir outras doenças”, afirmou.

Já a dona de casa Leanny Machado Souza, de 21 anos, moradora do Parque 10 de Novembro, levou a filha de dois anos e o filho de sete meses para imunização. “Sempre procuro a policlínica para vacinação. É uma ação muito importante que minha mãe ensinou desde criança e pode evitar várias doenças”, declarou.

Acamados

Para as pessoas acamadas em domicílio, a Semsa disponibiliza um atendimento especial que pode ser acionado por números de telefone. Ao acionar o serviço, o responsável precisa fazer um cadastro com endereço, nome do usuário acamado e outras informações para que a equipe faça a visitação.

Na zona Norte, os atendimentos podem ser marcados pelo número 98842-6029. Na zona Sul, o serviço pode ser agendado pelo número 98842-8346. Já na zona Leste, o canal a ser acionado é 98842-8506, enquanto na zona Oeste é o 98802-4713. Os usuários também podem marcar a vacinação por meio do Disque Saúde, no 98842-5959.

A lista de unidades onde a vacina estará disponível pode ser conferida por meio do link https://bit.ly/SalasVacina.

Para receber o imunizante, a orientação é que o usuário apresente documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), e documento comprovando a inclusão entre os grupos prioritários.

A vacina disponível nas unidades da Rede de Atenção Primária é a Influenza Trivalente que age contra três tipos de cepas de vírus: A/Victoria (H1N1); A/Croatia (H3N2); e B/Austria (linhagem B/Victoria). Há contraindicação para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia em doses anteriores. Pessoas com sintomas leves e moderados de gripe podem receber a vacina, mas a aplicação da dose deve ser adiada em caso de febre ou Covid-19.